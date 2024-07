Zomers weer verwacht vandaag, maar pas op voor de 'krachtige zon'

Ben jij ook zo toe aan wat vitamine D? Komende dagen kunnen we eindelijk zonnen in Nederland. Maar met een zonkracht 7 tot 8 is het wel oppassen geblazen. Met een lichte huid kun je al binnen een kwartier verbranden. Wie snel verbrandt kan tussen 12 en 15 uur beter de schaduw opzoeken.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Komende dagen is het vooral in de kustgebieden behoorlijk zonnig, dat betekent dat we eindelijk kunnen genieten van het mooie weer. Maar te lang zonnen kan schadelijk zijn en mensen met een lichte huid kunnen de zon in de eerste drie uren van de middag beter binnen blijven of jezelf bedekken.

Ook als je niet snel verbrandt, kan te veel uv-straling je huid beschadigen en snellere huidveroudering veroorzaken. Vooral in juni is het oppassen, want in deze maand is de zon het krachtigst.

UV-index 7

Rond de langste dag van het jaar wordt al snel een uv-index van 7 gehaald en dat geldt ook voor de komende dagen. Goed insmeren dus. Als je verbrandt, zie je dit niet direct, de kenmerkende rode huid verschijnt pas enkele uren na het zonnen en dan is het al te laat. Smeer je daarom iedere 2 uur in, zeker als je ook nog gaat zwemmen tussendoor.

Extra gevaarlijk is dat onze huid na het sombere voorjaar nog niet gewend is aan de hoge zonkracht. Als je de zon ingaat maakt de huid melanine aan. De huid wordt donkerder en dit pigment beschermt je beter tegen uv-licht. Deze natuurlijke bescherming is bij veel mensen nog niet aanwezig.

Sneller verbranden bij bewolking

Je zou het niet zeggen, maar wanneer er op een zonnige dag wat stapelwolkjes ontstaan, kun je nog sneller verbranden dan bij een heldere hemel. UV-straling van de zon bereikt niet alleen direct jouw lichaam, ook weerkaatst de straling dan via een of meerdere stapelwolken richting je huid, waardoor de uv-straling nog een stuk hoger kan uitpakken.

Als je dan ook nog aan het strand ligt gaat het nog harder. De uv-straling van de zon wordt namelijk ook via het water en het zand weerkaatst richting je lichaam. Zo kun je aan het water dus onbeschermd toch verbranden, terwijl je in de schaduw zit.

Soms zonkracht 8

De UV-index wordt in ons land gemeten bij het RIVM in Bilthoven, dit is ook de enige plek waar deze officiële metingen worden gedaan. Deze eeuw is het nog maar 4 keer voorgekomen dat ten minste een zonkracht 8 werd gemeten. Dit gebeurde voor het laatst in 2017, met op 11 juni zonkracht 8,7 en op 18 juni zonkracht 8,1. Op 25 juni 1995 werd een recordhoge zonkracht gemeten van 9,0.

In het noorden is de zon doorgaans iets minder sterk, maar in het zuiden ligt de zonkracht juist nog wat hoger. Dit geldt helemaal voor de landen aan de Middellandse Zee, daar bereikt de zon soms een zonkracht 12. Dan is smeren een must.