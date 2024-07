Ongeval op A16, man gereanimeerd en hond van snelweg gered

Bij een aanrijding tussen twee auto's op de A16 bij Dordrecht is een man gereanimeerd nadat hij zwaargewond is geraakt. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe de man er momenteel aan toe is.

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend rond 09.30 uur. Een woordvoerder van de politie laat aan het AD weten dat de man de macht over het stuur verloor en daardoor tegen de vangrail aanreed. Daarbij reed hij ook tegen een andere auto aan. In die auto zaten meerdere mensen en een hond. Zij raakten niet gewond.

Hond op de snelweg

Ondanks dat de hond niet gewond raakte, liep deze wel korte tijd op de snelweg nadat het ongeluk had plaatsgevonden. De hond sprong namelijk uit de auto, maar kon gelukkig gevangen worden.