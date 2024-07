Nieuwe arrestaties om fatale schietpartij Eindhoven

Twee mannen zijn afgelopen week aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 41-jarige Eindhovenaar afgelopen zondag. Het gaat om een 19-jarige en een 22-jarige Eindhovenaar, meldt de politie vrijdagavond. Eerder werden al twee 19-jarige Eindhovenaren aangehouden in de zaak.

Het slachtoffer werd zondag rond 19.30 uur neergeschoten op de Rode Kruislaan in Eindhoven. Hij bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de politie ging mogelijk een conflict vooraf aan de schietpartij.

De daders gingen ervandoor, maar dezelfde avond hield de politie de eerste twee verdachten, de 19-jarige mannen uit Eindhoven, aan. De drie 19-jarigen zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij mogen in ieder geval nog veertien dagen langer worden vastgehouden. De vierde verdachte wordt volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

ANP