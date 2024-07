Tieners verdacht van doodschieten man (41) in Eindhoven

Twee 19-jarige jongens uit Eindhoven zijn gearresteerd op verdenking van het doodschieten van een 41-jarige man in hun woonplaats. Het slachtoffer raakte zondagavond zwaargewond bij een schietpartij op de Rode Kruislaan en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, zo meldde de politie eerder op maandag.

De tieners werden kort na het incident in de omgeving aangehouden. Op de nabijgelegen Parcivalstraat vond de politie een auto die verband houdt met de schietpartij. De politie sluit meer aanhoudingen in de zaak niet uit.

Het schietincident vond plaats rond 19.30 uur zondagavond. Hulpdiensten brachten het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. De politie startte direct een groot onderzoek naar de toedracht van de schietpartij.

De aanleiding voor het dodelijke geweld is nog onbekend. Rechercheurs zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.

Hart van Nederland/ANP