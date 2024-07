Bouwvakker overlijdt nadat er stalen buis op zijn hoofd valt

Een bouwvakker die aan het werk was op een Eindhovense bouwplaats is overleden aan de gevolgen van een bedrijfsongeval. Er viel maandagmorgen vanaf de achtste etage een stalen buis naar beneden die op de man terechtkwam.

De Arbeidsinspectie bevestigt aan Hart van Nederland dat de man is overleden. Het slachtoffer kreeg eerste hulp van en collega en werd na het ongeval naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De man droeg op het fatale moment een helm, maar raakte dusdanig gewond dat hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis is overleden.

De Arbeidsinspectie doet geen uitspraken over de leeftijd en woonplaats van de man. Hoe dit noodlottige ongeval heeft kunnen plaatsvinden, wordt momenteel door de inspectie onderzocht.