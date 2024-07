Man zwaargewond na aanrijding met politieauto in Amsterdam

Een man is dinsdagnacht door een politieauto aangereden in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde op de Bijlmerdreef. De man is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde rond 01.45 uur.

Nadat het ongeluk had plaatsgevonden, heeft de recherche een groot gedeelte van de straat afgezet voor onderzoek. Naast de politieauto, stond er ook nog een andere auto binnen de afzetting. Deze is tegen een reclamebord aangereden.

Voetganger

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer op het moment van de aanrijding te voet was. De politie kan nog niet zeggen of de man in de andere auto zat voordat de aanrijding plaatsvond. Dit vanwege het onderzoek van de rijksrecherche.

Hart van Nederland/ANP