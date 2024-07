Meerdere bewoners gewond na brand in seniorencomplex Waddinxveen

Na de brand van dinsdagavond in het appartementencomplex aan het Jan van Bijnenpad in het Zuid-Hollandse Waddinxveen zijn zeven inwoners in het ziekenhuis opgenomen om rookinhalatie. Twee anderen mochten al naar huis. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

140 inwoners van het appartementencomplex voor senioren werden opgevangen in een nabijgelegen zalencentrum. De brand is inmiddels volledig uit, maar de inwoners van negen appartementen kunnen door schade niet terugkeren naar hun appartementen. De inwoners van vier flats worden in de noodopvang opgenomen, de rest kan bij familie terecht, aldus de veiligheidsregio.

De brand brak iets na 23.00 uur uit. De brandweer rukte uit met veel materieel om de brand te bestrijden in het gebouw, met korpsen uit onder meer Gouda en Boskoop die werden gealarmeerd om bijstand te verlenen. Er moesten mensen van balkons worden gered.

ANP