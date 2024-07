Brandweer nog uren bezig met blussen van grote brand in Steenwijk

Bij een scheepsbouwbedrijf in Steenwijk is maandagochtend een grote uitslaande brand uitgebroken. Zwarte rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. De brandweer verwacht nog veel tijd nodig te hebben om het vuur onder controle te krijgen. Ze kunnen het pand ook nog niet in.

De brand aan de Veenderij in Steenwijk werd iets na 10.00 uur gemeld, waarna de brandweer al snel opschaalde. De brandweer is uitgerukt met drie tankautospuiten en een hoogwerker.

Binnen en rondom het gebouw bevinden zich gasflessen, waarvan er minstens één is ontploft, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland tegen Hart van Nederland. Vanwege de aanwezigheid van gasflessen, die het te gevaarlijk maken om het gebouw te betreden, blust de brandweer de brand van buitenaf. Ook staat er een blusrobot paraat.

Geen gewonden

Inmiddels is de brandweer bezig met nablussen. Er is geen kans meer dat het vuur zich zal uitbreiden, verzekert de woordvoerder. Het pand heeft zware schade opgelopen door de brand. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.