Man vliegt in brand op strand Scheveningen, meerdere gewonden

In Scheveningen heeft zaterdagmiddag een man in brand gestaan. De man probeerde "de barbecue bij te vullen", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Hart van Nederland. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Drie anderen raakten lichtgewond. De woordvoerder weet niet van welke aard hun verwondingen zijn. Het ongeluk gebeurde op het Noorderstrand.

De brandweer heeft ter plekke een stookverbod afgegeven. Volgens Regio15 gaat het feest waarbij het ongeluk gebeurde wel nog door.

Brandbare gelpotje

Volgens een ooggetuige ging het niet om het "bijvullen van de barbecue", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Het ging fout toen het brandbare gelpotje werd vervangen. Toen ontstond een ontploffing."

Volgens de ooggetuige zou een man die niets met de bbq te maken had toen zwaargewond zijn geraakt. De brandweer heeft deze informatie niet bevestigd.

