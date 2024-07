Man opgepakt met grote hoeveelheid cocaïne in auto, vermoedelijk drugshandel

Een opmerkelijke vondst tijdens een verkeerscontrole in Eindhoven dinsdag. De politie heeft daar een 35-jarige man aangehouden met een flinke hoeveelheid cocaïne op zak. Dat melden wijkagenten op Instagram. Toen de politie, vanwege de grote hoeveelheid aan cocaïne, besloot zijn woning te doorzoeken, stuitten ze op een opmerkelijke vondst.

De man bleek namelijk een grote hoeveelheid aan contant geld in huis te hebben. Het zou gaan om duizenden euro's die de politie in beslag heeft genomen. Daarnaast namen de agenten ook een kostbaar horloge in beslag.

De politie laat weten dat de aangetroffen hoeveelheid cocaïne duidt op handel in harddrugs. De verdachte is aangehouden en zit vast. De politie doet onderzoek naar het incident.