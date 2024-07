Duizenden kilo's cocaïne gevonden tussen bananen in Vlissingen

De douane heeft woensdag ruim 3600 kilo cocaïne onderschept in de haven van Vlissingen. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om de grootste drugsvangst van dit jaar in Zeeland. Een man van 27 uit Middelburg is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de drugssmokkel.

De drugs werden onderschept tijdens een reguliere controle. De verdovende middelen zaten verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador. De lading was op weg naar Duitsland. Volgens het OM is de straatwaarde van de drugs ruim 270 miljoen euro.

De drugs zijn afgevoerd en vernietigd. De woning van de verdachte wordt doorzocht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP