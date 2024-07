Douane vindt in Rotterdam 150 kilo cocaïne in lege container

De douane heeft woensdag 150 kilo cocaïne gevonden in een lege container in de Waalhaven in Rotterdam. De drugs hebben een waarde van zo'n 11 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De 150 pakketten met coke werden aangetroffen bij controle van een aantal containers, nadat de afgelopen dagen uithalers waren gezien op en rond het terrein waar lege containers worden opgeslagen. De drugs zaten verstopt in de wand van de container en zijn inmiddels vernietigd.

ANP

Beeld: Openbaar Ministerie