Stalen buis valt van grote hoogte op bouwvakker

Een bouwvakker in Eindhoven is maandagochtend zwaargewond geraakt door een stuk steiger dat op hem viel. Veel hulpdiensten rukten uit en het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde op een bouwplek bij de Anton Philipslaan, dichtbij het PSV-stadion. De bouwvakker was bezig met elektrische werkzaamheden toen er rond 10.00 uur een bouwstempel - dat is een stuk steiger - op hem viel. De man droeg volgens het Eindhovens Dagblad wel een helm, maar raakte hij toch zwaargewond.

Midden in de stad

Bij het ongeval werd naast de politie en ambulance, ook een traumahelikopter opgeroepen. Die landde bij het Beursgebouw, midden in de stad.

De krant meldt dat de man stabiel en aanspreekbaar is. Het is nog niet duidelijk hoe het mis kon gaan.