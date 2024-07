Hond Bartje overlijdt na aanval agressieve buurthond, baasjes in tranen

Een stel uit Nuenen is kapot van verdriet, omdat hun hond Bartje is aangevallen door een andere hond. Joop Bemelmans en Fien Cox, woonachtig aan de Stationsweg, zagen het zondagavond in de Brabantse plaats gebeuren. Na de aanval hebben ze Bartje in moeten laten slapen.

Het arme beestje hield er een compleet gebroken achterpoot aan over, en mistte een hap uit zijn schouder. Omdat Bartje al 13 jaar oud was, zou hij een operatie en amputatie niet overleven. En dus moest de spuit erin, tot groot verdriet van de eigenaren.

Het AD schrijft het treurige verhaal op. Hun viervoeter is maandag gecremeerd in Lieshout, dinsdag konden Joop en Fien de as ophalen.

'Als een leeuw'

Joop deelt het emotionele en schokkende verhaal in de krant. Het voorval vond plaats vlak voor de woning van het stel. "Ik kwam terug van een rondje met Bartje", aldus Joop. "Bij de oprit zie ik iemand, ineens komt een stafford op ons af, die gaat bovenop Bartje zitten en begint de aanval." Cox ziet alles vanuit huis gebeuren. "Ik zag ineens iets wits vliegen."

En dat was dus haar zo geliefde hondje. Joop trekt hem namelijk onder de hond vandaan, in een reflex aan de lijn. Maar helaas: de agressieve hond maakt een sprong en bijt Bartje in de lucht. Joop probeert de staffort nog te verjagen door op hem in te trappen. "Ik heb als een leeuw gevochten. Tegen de man die erbij was riep ik: 'Maak dat je wegkomt!'"

'Moordmachine'

Die man was op bezoek bij de buren van het stel. Joop wil maatregelen en doet aangifte. "Die hond moet gemuilkorfd worden en die wil ik hier nooit meer zien. Zo’n moordmachine hoort hier niet. Ik wil gerechtigheid voor Bart." De politie is ook ter plaatste gekomen, twee man sterk. De gegevens van het baasje van de staffort zijn genoteerd.

Joop zegt dat hij niet weet om wie het gaat. "Dat wil ik ook niet weten, want ik sta niet voor mezelf in als ik weet waar hij woont.” De buren waar de man bij op bezoek was, staan niet bepaald goed bekend in de buurt. Al vaker hebben Fien en Joop de politie en gemeente gebeld vanwege overlast en luidruchtige feestjes. Maar helaas nog altijd zonder resultaat.

Joop en Fien krijgen gelukkig veel steun van familie, vrienden en bekenden. "Iedereen leeft mee. Dat is toch wel fijn.” De politie heeft de zaak in onderzoek.