Stichting waarschuwt: parende mieren jagen meeuwen de dood in

Je hebt het waarschijnlijk niet in je agenda staan, maar we zitten middenin de paartijd van mieren. Tussen half juli en half augustus vliegen de insecten massaal uit voor hun 'bruidsvlucht' en gaan ze op zoek naar een partner. Dat is alleen minder goed nieuws voor meeuwen.

Stichting Dierenwelzijn Zeeland krijgt deze tijd van het jaar enorm veel meldingen van gewonde meeuwen en dat komt allemaal door de vliegende mier. Meeuwen eten namelijk zo'n beetje alles. Het liefst voeden ze zich met levende prooien zoals visjes en krabben, maar ook insecten zoals de vliegende mier staan regelmatig op het menu.

En die vinden ze zo lekker dat de vogel een mier met een plotselinge duikbeweging pakt en dat is waar het gevaarlijk wordt. De meeuw is een stuk minder behendig dan andere vogels, maar ze gaan recht op hun doel af als ze een mier zien, zonder op hun omgeving te letten. "Ze raken bezeten van de mieren", zegt Stichting Dierenwelzijn Zeeland.

De stichting waarschuwt automobilisten met klem voor plotseling overstekende meeuwen. Vorig jaar reden dierenambulances af en aan. "Wij kregen een explosie aan meldingen over gewonde meeuwen binnen. De telefoon stond roodgloeiend", vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

Een medewerker van de Mierenboerderij uit Apeldoorn verbaast zich over de opvallende keuze van de meeuw: "Hoe kan het dat zo'n groot beest als een meeuw zo'n risico neemt, voor een klein hapje als een mier?"

Stichting Dierenwelzijn hoopt dat er dit jaar minder meeuwen zullen overlijden aan de gevolgen van hun jacht op de vliegende mier. "Een gewaarschuwd mens telt voor twee!"