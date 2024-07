Dierenartsen waarschuwen voor dodelijke kattenziekte door uitbraken

Dierenartsen waarschuwen kattenbezitters voor feline panleukopenia, in normale mensentaal ook bekend als de kattenziekte. Voor niet-gevaccineerde katten is die ziekte dodelijk. En in Midden-Nederland zijn er recent meerdere uitbraken geweest, daarover schrijft De Telegraaf.

De ziekte werd in juni op vijf locaties in het midden en zuiden van Nederland ontdekt door stichting Zwerfkatten Nederland. En dat is volgens de stichting ongebruikelijk vroeg. Tegenover de nieuwssite vertelt een dierenarts dat je het kan vergelijken met de coronapandemie. "Toen zag je hoe snel een ziekte zich kan verspreiden, bij katten werkt het net zo."

Veel katten dood

Margreet van de Beek van Dierenziekenhuis Groningen herinnert zich hoe de ziekte enkele jaren geleden veertien van de zestien katten in een opvang doodde. "De andere twee katten waren gevaccineerd", vertelt ze.

De ziekte verspreidt zich snel op plaatsen waar veel katten samenkomen, zoals dierenasielen. Symptomen zijn braken, diarree, evenwichtsproblemen bij kittens, hoge koorts en gebrek aan eetlust. Een laag witte bloedcelgehalte, wat de weerstand van de katten verlaagt, is ook kenmerkend.

Geen middel beschikbaar

Hoewel katten soms gered kunnen worden met intensieve therapie, zijn er geen antivirale middelen beschikbaar die werken tegen kattenziekte. Ook binnenkatten kunnen besmet raken doordat het virus via de schoenen van hun baasjes mee naar binnen kan komen.

Van de Beek benadrukt het belang van vaccinatie, vooral met de vakantieperiode in aantocht. "Ongeveer 80 tot 90 procent van de niet-gevaccineerde katten overleeft de ziekte niet. Tijdens de vakantie verplaatsen katten zich vaak naar pensions, waar de ziekte zich snel kan verspreiden".

Vaccineren

Kattenpensions zouden alleen gevaccineerde katten moeten toelaten om uitbraken te voorkomen. Verhoef en Van de Beek dringen er bij alle katteneigenaren op aan hun huisdieren te laten vaccineren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De Telegraaf / Hart van Nederland