Unieke vlinder gespot in Nederland: 'Laat hem met rust'

Bij de Dierenambulance Brabant Noord-Oost is een melding binnengekomen van iemand die een atlasvlinder heeft gespot. De vlinder komt normaal niet voor in ons land.

De atlasvlinder staat bekend om zijn enorme spanwijdte die kan oplopen tot wel 30 centimeter. Normaal gesproken is het dier alleen te vinden in de tropische en subtropische bossen van Azië. Het is zeer ongebruikelijk dat deze vlinder in Nederland wordt gezien, het dier is waarschijnlijk dan ook niet op natuurlijke wijze hiernaartoe gekomen.

In 2019 was een atlasvlinder ook te gast in deze vlindertuin in Leidschendam. Bekijk de vlinder in al zijn fladderende schoonheid:

1:43 Laatste kans om grootste vlinder ter wereld te bewonderen

Natuur bewonderen zonder in te grijpen

De Dierenambulance raadt aan om deze vlinder, net als andere wilde dieren zoals jonge vogels, reekalfjes en konijntjes, zoveel mogelijk met rust te laten. Menselijk ingrijpen, hoe goedbedoeld ook, kan vaak meer kwaad dan goed doen. "Vaak door toedoen van de mens en het verkeerd handelen moet de dierenambulance in actie komen", schrijft de organisatie op Facebook.