Dieven stelen dierenambulance en halen alles overhoop: 'Ongelooflijk'

De dierenambulance Zuid-Holland Zuid is zondagochtend het slachtoffer getroffen van een inbraak. Bij binnenkomst in het pand troffen medewerkers een volledig leeggehaalde ruimte aan.

Begin dit jaar werd ook de dierenambulance in Utrecht getroffen door een inbraak. Voor hen kwam toen veel steun, te zien in de video hierboven.

Naast de materiële schade voor de Rotterdamse organisatie, die al aanzienlijk is, zijn ook de kluizen met sleutels van de dierenambulances en de communicatieapparatuur gestolen. Hierdoor staan de meeste ambulances van de organisatie stil. Ook een van de ambulances is gestolen.

Man opgepakt

In de middag kwam de politie in de Rotterdamse wijk Middelland de gestolen ambulance op het spoor dankzij het gps-systeem waarmee het is uitgerust. Op het Heemraadsplein werd bovendien een 45-jarige Rotterdammer aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij de inbraak aan de Industrieweg. De man had een opvallend jasje aan waardoor oplettende burgers hem konden aanwijzen als de bestuurder van de gestolen ambulance.

Tegelijkertijd werd in de Gantelhaven mogelijk een van de kluizen drijvend in het water gevonden.

'Ongelooflijk'

Voorlopig is de dierenambulance nog niet op volle sterkte. "Het is ongelooflijk en niet te bevatten dat een organisatie, die zich inzet voor dieren, zo hard geraakt kan worden", aldus een woordvoerder van de dierenambulance.

In gevallen van gewonde dieren wordt gevraagd om deze zelf naar een opvang te brengen, indien mogelijk. Voor advies en ondersteuning blijft de meldkamer bereikbaar. Naast de beperkingen in de dienstverlening, is er sprake van aanzienlijke materiële schade en zullen veel zaken opnieuw moeten worden aangeschaft.