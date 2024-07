Brandweer redt jonge waterhoentjes uit riool in Velserbroek

Hulpdiensten zijn woensdagmiddag uitgerukt om het leven van twee jonge waterhoentjes te redden. Het gevederde duo kwam vast te zitten in een afvoerpijp in Velserbroek. Rond 14.30 uur werden de vogels ontdekt in een put, waarop direct werd ingegrepen.

Het eerste waterhoentje kon snel worden bevrijd, maar deze verstopte zich daarna in het hoge riet. Het tweede diertje zat dieper in de pijp vast, waardoor het bijna een half uur duurde om ook deze veilig uit de benarde positie te halen.

Hogedrukspuit

Om het verstopte waterhoentjes te redden werd er met een hogedrukstraal in het riet gespoten om de kleine terug de sloot in de krijgen. Binnen de kortste keren werd ook het eerste exemplaar gevangen.

Beide dieren zijn voor controle meegenomen door de dierenambulance en worden onderzocht in het dierenhospitaal.