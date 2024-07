Kat van Dennis doodgeschoten op dak: 'Een kogel tussen zijn ogen'

Een kat in Schijndel is onlangs doodgeschoten met vermoedelijk een luchtbuks. Eigenaar Dennis van Paridon laat op Facebook weten dat hij zijn huisdier Jut op het dak van zijn garage vond. "Toen ik op het dak kwam zag ik het al meteen. Een kogel tussen zijn ogen", schrijft hij.

Het is de nachtmerrie van iedere huisdiereigenaar: je harige vriendje ergens dood aantreffen. Het overkwam Dennis, op een wel hele lugubere manier. "Ik was hem kwijt dus ben hem gaan zoeken", aldus het verdrietige baasje. Hij laat zijn katten nooit alleen buiten, maar Jut had blijkbaar toch een manier gevonden om naar buiten te gaan. "Vanaf mijn slaapkamerraam zag ik Jut liggen op mijn garage", schrijft Dennis.

Shock

In eerste instantie dacht hij dat zijn kat een schok had gekregen door de zonnepanelen maar bij nadere inspectie bleek er iets heel anders aan de hand te zijn: Jut was doodgeschoten. Eén kogel, recht in zijn hoofdje.

Nu is Dennis op zoek naar de dader(s): "Ik krijg er Jut niet mee terug, maar ik vind niet dat hij hier ongestraft mee weg mag komen." De politie bevestigt de tragische gebeurtenis.

"Het klopt dat er een dode kat is aangetroffen met een kogelgaatje. Wij hebben daarbij onderzoek gedaan, maar dat heeft niets opgeleverd", laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten.