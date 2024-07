Buren redden opgesloten kittens uit schuur, baasje op vakantie

Oplettende buren hebben in een schuur bij een woning op de Lau Mazirellaan in Den Haag een schokkende ontdekking gedaan. Vier jonge katjes zaten opgesloten in een schuur die was dichtgemaakt met schroeven.

Volgens een correspondent ter plaatse zijn de bewoners op vakantie. De kittens konden op geen enkele manier uit de schuur komen. De buren die de dieren ontdekten belden de politie en samen met de dierenambulance wisten ze ze te bevrijden. De bewoners zouden al vier dagen weg zijn geweest.