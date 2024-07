Onderkoelde kittens en poezen in tas gedumpt in Sleeuwijk

De dierenambulance heeft donderdagochtend twee gedumpte poezen en twee kittens aangetroffen in Sleeuwijk. De dieren waren opgesloten in een tas en een mand zonder voedsel en water.

Een voorbijganger ontdekte de poezen op het Jan de Waalplein in Sleeuwijk en schakelde de dierenambulance in. Een moederpoes en twee kittens zaten opgesloten in een tas zonder eten en drinken, terwijl een andere poes in een vervoersmandje zat met twee lege bakjes. Alle dieren waren onderkoeld.

De tas waarin de moederpoes met twee kittens zat. Beeld: Stichting Dierenambulance Altena

Aangifte

De dierenambulance zoekt naar meer informatie over de herkomst van de katten en hoopt dat iemand ze herkent. Ook doen ze aangifte. "Dit gaat alle perken te buiten", schrijven ze op sociale media.

Wie meer informatie over de dieren heeft, wordt verzocht contact op te nemen met Stichting Dierenambulance Altena.

De gevonden kittens in Sleeuwijk. Beeld: Stichting Dierenambulance Altena

Een van de gevonden katten in Sleeuwijk. Beeld: Stichting Dierenambulance Altena

