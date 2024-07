Gedumpte poezen stikken in vuilniszakken: 'Gevochten voor hun leven'

De dierenambulance Schouwen-Duiveland kreeg vrijdag een afschuwelijke melding binnen. Twee wandelaars hadden achter een huisje bij een carpoolparkeerplaats in Serooskerke een paar vuilniszakken opgemerkt. Hun nieuwsgierigheid werd gewekt en ze besloten een van de zakken een stukje open te maken. Wat ze vonden, was een kattenbench met daarin iets harigs. Ze wisten meteen dat er iets mis was en belden de dierenambulance.

Een vrijwilliger van de dierenambulance ging ter plaatse en trof een bench aan met daarin met twee dode katten, al in staat van ontbinding. De bench was helemaal afgesloten en ingepakt in twee vuilniszakken die strak waren dichtgeknoopt. Duidelijk te zien was dat de katten voor hun dood nog met hun pootjes door de tralies hadden geklauwd en er waren tandafdrukken te zien. Ze hadden duidelijk gevochten voor hun leven.

Sander Penning, voorzitter van de dierenambulance Schouwen-Duivenland, beschrijft de vondst als 'weerzinwekkend'. Het feit dat de katten in paniek stierven, staat nog vers op zijn netvlies. De dierenambulance schakelde meteen de politie in, maar zonder verdere aanwijzingen kunnen zij niet veel doen. Alles werd gedocumenteerd in de hoop dat iemand met informatie naar voren komt.

Niet de oplossing

Penning benadrukt dat mensen goed moeten nadenken voordat ze een huisdier nemen. "Als men om wat voor reden dan ook niet meer voor het dier kan zorgen, zijn er altijd opties, zoals een asiel. Dit soort afschuwelijke daden zijn nooit een oplossing."

Oproep getuigen

De dierenambulance heeft meerdere oproepen gedaan en hoopt dat iemand iets verdachts heeft gezien of informatie heeft die kan helpen. Sander roept mensen op om meteen de dierenambulance of de politie te bellen als ze vermoeden dat dieren worden mishandeld. Hoe eerder ze kunnen ingrijpen, hoe beter.