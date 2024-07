Drie kittens gedumpt in wasmand in Tilburg: verdachte opgepakt

Het politieteam Leijdal kreeg zondagochtend een alarmerende melding binnen. Voorbijgangers vonden drie kittens in een kleine, vervuilde wasmand in Tilburg. Ze belden meteen de politie, die snel ter plaatse was. De diertjes bleken te zijn gedumpt, meldt het basisteam op hun Instagram-pagina.

"De verdachte verblijft nu ook in een ietwat kleine ruimte, niet in een wasmand, maar bij ons in een cel," aldus de politie. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

In Schouwen-Duiveland werden vrijdag twee gedumpte poezen ontdekt in afgesloten vuilniszakken. Die hadden het niet overleefd:

1:34 Gedumpte poezen stikken in vuilniszakken: 'Gevochten voor hun leven'

De kittens zijn in beslag genomen en verblijven tijdelijk op het politiebureau. "Ze zijn voorzien van eten en drinken en worden later opgehaald door een instantie die zorg gaat dragen voor deze lieve beestjes," meldt de politie.

Toename van dumpingen in de zomer

De politie signaleert een toename in het aantal dumpingen van huisdieren tijdens de zomerperiode. "Zit jezelf in de problemen en kan je om wat voor reden dan ook niet meer voor je beestje zorgen? Dump dan NIET je huisdier, maar neem contact op met de Dierenbescherming. Deze medewerkers willen je graag te woord staan om samen tot een passende oplossing te komen," schrijft ze op Instagram.