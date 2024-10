Uitslaande brand in loods bij Beekse Bergen: 'Geen gevaar voor dieren'

In de nacht van zondag op maandag is een zeer grote brand uitgebroken op het terrein van Safaripark Beekse Bergen. Volgens een woordvoerder van het park was er geen gevaar voor de dieren in het gebied. "De brand woedde in een opslagloods op een afgelegen stuk van onze grond", vertelt zij aan Hart van Nederland.

De brand werd even na middernacht gemeld in een werkplaats van de technische dienst, meldde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brandweer gaf rond 03.00 uur het sein brand meester, maar zei nog wel enige tijd bezig te zijn met nablussen. Op sociale media deelden mensen eerder beelden waarop de brand, onder meer vanuit een vakantiepark bij Beekse Bergen, goed te zien was.

Bij overlast van rook werden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De vele rook die vrijkwam, trok vanwege weinig wind recht omhoog.

Om 09.00 uur vindt er een gesprek plaats bij Beekse Bergen. "Dan zal worden gekeken wat de eventuele gevolgen zijn voor bezoekers", aldus de woordvoerder. Normaal gesproken opent het park om 10.00 uur.