Huiskat van Amsterdams café vermist: 'We kunnen niet zonder hem'

De sfeer is enorm gekoeld in Café Fonteyn op de Nieuwmarkt in Amsterdam; Sambal is kwijt. De huiskat van het café is sinds zaterdagnacht spoorloos verdwenen. De AirTag die hij droeg is teruggevonden in een fietsmandje in de buurt.

Het café doet in een Facebookgroep van de Nieuwmarkt een oproep om Sambal te helpen vinden: "Jullie kennen ons buurtje als geen ander." Sambal droeg in zijn halsband een AirTag. De complete halsband werd teruggevonden in een fietskrat in de buurt van het café.

Beloning

Café Fonteyn vermoedt dat iemand Sambal heeft meegenomen en roepen op om hem terug te brengen. Ze hebben er een rijke beloning voor over om hem terug te krijgen, schrijft het café op Facebook. "We zijn erg aan hem gehecht en kunnen eigenlijk niet zonder."

