Kat Louis komt steeds met rookworsten thuis: 'Geen idee waar hij ze haalt'

De baasjes van kat Louis staan voor een groot mysterie. De afgelopen week kwam de pikzwarte kater uit de Utrechtse Schaakbuurt vijf keer met een ambachtelijke rookworst in zijn bek thuis. Waar de worsten vandaan komen is compleet onbekend: "We dachten dat er ergens erwtensoep werd gemaakt en dat mensen de worst buiten lieten liggen."

Het baasje van Louis, Samantha, snapt er helemaal niks van: "Hij is nu al vijf keer de tuin ingelopen met een rookworst in zijn bek. We zijn alle mogelijkheden afgegaan. De supermarkt, maar die was het niet. Die verkopen alleen voorverpakte worsten en dit zijn echt ambachtelijke worsten. De slager kan het ook niet zijn, want die zit echt meer dan 10 minuten van ons huis vandaan."

Zo installeer je de Hart van Nederland-app op je iPhone:

0:21 Hart van Nederland-app installeren op iOS

Samantha heeft allerlei pogingen gedaan om Louis te volgen, maar zonder succes. "Hij kwam afgelopen week weer met een worst de tuin in. Toen hij daarna de straat op ging dachten we: we volgen hem. Zodoende zijn we in de stromende regen de straat op gegaan. Je raad het al: een zwarte kat in een donkere straat, die ben je zo kwijt."

"We liepen zeiknat op straat te roepen, maar hij kwam niet terug. We hebben de zoektocht moeten staken en zijn letterlijk afgedropen." Eenmaal thuis doet zich een stripboekscene voor: "We stappen helemaal doorweekt het huis binnen, ik kijk door het raam van de achterdeur en ja hoor: daar zit Louis, trots met een nieuwe rookworst in zijn bek!"

Raadsel

Voor nu blijft het raadsel waar de rookworsten vandaan komen onopgelost: "We hopen niet dat Louis de worsten van mensen jat. Er zit bij ons in de straat ook een voedselbank, maar volgens mij komen ze daar niet vandaan. En als er mensen zijn die de rookworsten missen: laat het ons weten!"