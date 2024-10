Kat Pelle tot over zijn oren in cement, op het nippertje gered

Het scheelde niet veel of kat Pelle was een standbeeld geworden. Vorige week werd hij op het nippertje gered nadat hij helemaal onder het cement zat. Een voorbijganger spotte het vijfjarige dier voor zijn huis in Utrecht. De kat had geluk dat het cement nog niet was opgedroogd. Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Volgens het AD gaat het om een nieuwsgierig beestje dat afgelopen woensdag alleen buiten op avontuur ging. Dat liep dit keer niet zonder risico's. Aan het einde van de dag werd Pelle, de kat van baasje Merle Gijzen, opgemerkt bij de voordeur. Hij zat compleet onder het cement.

"Ik denk dat hij in een cementwagen terecht is gekomen of iets dergelijks", vertelt Gijzen tegen de krant. "Hij is nogal nieuwsgierig en gaat graag op onderzoek uit, maar dit liep bijna verkeerd af."

Binnenblijven

Een voorbijganger zag het dier voor de deur zitten en belde de dierenambulance. "Pelle kan ook via de achterdeur naar binnen, maar gelukkig deed hij dat niet. Anders had ik hem 's avonds waarschijnlijk opgedroogd teruggevonden," vertelt Gijzen.

Inmiddels is Pelle weer bijna helemaal de oude. Wel krijgt hij nog antibiotica voor zijn ogen en mag hij vanwege de medicatie voorlopig niet naar buiten. Dat blijkt echter een uitdaging, aldus Gijzen: "Dat is niet te doen, dus ik hoop maar dat het goed blijft gaan."