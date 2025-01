'Kitten van manege verscheurd door loslopende honden in Baarn'

Een rustige paardrijles op manege Zonneveld in Baarn eindigde afgelopen weekend in een drama. Een ruiter zag hoe de manegekat, nog maar een kitten, door twee loslopende honden werd verscheurd. Het jonge katje overleefde de aanval niet. "Het was verschrikkelijk om te zien," vertelt eigenaar Jos Zonneveld aan De Telegraaf.

Het jonge diertje liep vrij over het terrein en was geliefd bij de ruiters. Volgens Zonneveld speelde het katje bij het hek van de manege, aan de rand van het Baarnse Bos, toen een hond zijn kop door het gaas stak en het dier greep.

De Dierenambulance ziet helaas vaker dat katten en kittens aan het korte eind trekken. Naast dat ze gegrepen worden door honden worden ze ook vaak beschoten met (luchtdruk)wapens of vuurwerk. Vooral dat laatste komt in de laatste paar maanden van het jaar vaker voor. In de video hierboven vertelt Dierenambulancemedewerker Henk over zijn ervaringen.

"Een van onze klanten was aan het rijden in de buitenbak en zag het gebeuren", vertelt Zonneveld tegen de krant. Hoewel hij jaren geleden gaas rond de buitenbak plaatste om honden buiten te houden, bleek dat niet voldoende. Het katje werd gegrepen en de honden renden weg het bos in.

Koude reactie van hondeneigenaar

De ruiter is direct achter de honden aangerend en wist het baasje snel te vinden. De hondeneigenaar was volgens de ruiter niet onder de indruk van het gebeuren. "Ze zei dat honden hier los mogen lopen en dat dit erbij hoort. Hoe kun je zoiets zeggen?" aldus Zonneveld.

De eigenaar gaf het zwaar toegetakelde katje terug aan de ruiter zonder verdere uitleg. "We zijn er kapot van. Het was een speels, lief beestje, nog geen half jaar oud."

'Door merg en been'

Boswachter Corien Koreman bevestigt aan de krant dat honden in het Baarnse Bos los mogen lopen, maar benadrukt dat eigenaren hun dieren onder controle moeten houden. "Dit soort gebeurtenissen gaat door merg en been," zegt Koreman. Ze roept bezoekers van het bos op hun verantwoordelijkheid te nemen. "Als je je hond niet onder controle hebt, houd hem dan aangelijnd."