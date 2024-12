Kitten achtergelaten in trein van Amsterdam naar Den Haag

Een kitten is zaterdagavond achtergelaten in een reismandje in de trein van Amsterdam naar Den Haag. Dat meldt Dierenambulance Den Haag. Het diertje werd gevonden door de medewerkers van de NS en naar de informatiebalie. Bij controle bleek de kitten geen chip te hebben.

Helaas gebeurt het regelmatig dat dieren worden achtergelaten. Zo is te zien in bovenstaande video dat zeven kittens werden gevonden die gedumpt waren in Rijswijk.

Het beestje was angstig en geschrokken, maar na een nacht in het hospitaal, met een warm bedje en eten, werd ze wat rustiger.

De dierenambulance is op zoek naar de eigenaar van de kitten en roept op om contact op te nemen.