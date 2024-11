Katten komen niet altijd op hun pootjes terecht: Tino valt van grote hoogte en breekt poot en heup

Het gezegde 'katten komen altijd op hun pootjes terecht' komt niet altijd helemaal uit. Dierenopvangcentrum Vlaardingen vangt kat Tino op, die woensdagavond van grote hoogte is gevallen. Eerst dachten ze dat het nog om een pijnlijke poot ging, maar uiteindelijk bleek de schade groter te zijn dan eerst gedacht.

Tino, de naam die de kat heeft gekregen van Dierenopvangcentrum Vlaardingen, is waarschijnlijk woensdagavond naar beneden gevallen in de 1e Middellandstraat/ hoek Jan Porcellisstraat in Rotterdam. "Het is een ongecastreerde kater zonder chip. Mogelijk is hij vanaf een balkon of raam naar beneden gevallen", schrijft de dierenopvang op social media.

Tino was, net als veel katten, niet gechipt. Daarom is het kabinet van plan om vanaf 2026 een landelijke chipplicht in te voeren voor alle huiskatten. Zo is te zien in de video boven dit artikel.

Van wie de kat is, is niet duidelijk. De medewerkers van Dierenopvangcentrum Vlaardingen willen graag de eigenaar vinden, want Tino is er erger aan toe dan ze dachten. "We hadden niet verwacht dat hij zo erg gewond zou zijn. Zijn voorpoot is gebroken en daarnaast ook zijn heupkop", staat op de socials van de dierenopvang. "Ondanks dat is hij vreselijk lief en wil graag knuffelen met de dierenarts, uiteraard met flink wat pijnstilling."

Het diertje wordt vrijdagochtend meteen geopereerd want het is volgens de dierenopvang inhumaan om Tino zo te laten lijden. "De breuk in de voorpoot wordt met een plaatje vastgezet en zijn heupkop moet worden verwijderd. Dit wordt in 2 verschillende operaties gedaan."