Kat die in gevecht was met pitbull Luna in Assen nog steeds spoorloos

Baasje Audrey van der Veen uit Assen is nog steeds ontroostbaar. Haar pitbull Luna raakte woensdagmiddag in gevecht met een kat. De politie probeerde Luna te taseren, maar dat loste het probleem niet op. Vervolgens schoot een agent de hond dood. De kat is een dag later nog steeds spoorloos, laat een woordvoerder van Dierenambulance Noord en Midden Drenthe weten.

"Het beeld komt niet meer van mijn netvlies af. Wat ik ook probeer te doen, ik blijf zien hoe die agent mijn hond door haar hoofd schoot. Ik stond er nog geen meter vandaan", zegt Audrey donderdag tegen Hart van Nederland. "Ik ben nog steeds boos, maar het is vooral heel erg verdrietig. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Ze was zo'n mooi beest."

Anthonie en Audrey waren woensdagavond nog steeds in shock over wat er is gebeurd:

2:04 Baasjes doodgeschoten pitbull Luna willen gerechtigheid: 'De agent schoot dwars door haar hoofd'

Gevecht

Het incident gebeurde aan de Prins Bernhardstraat. Baasjes Audrey en Anthonie liepen op dat moment met Luna over straat. Volgens Audrey sprong uit het niets een kat op Luna. De pitbull reageerde daarop en de dieren raakten met elkaar in gevecht. Het lukte de baasjes van Luna niet om de twee uit elkaar te halen.

Ondertussen kwam de politie langs, die eigenlijk op weg was naar een andere melding. Op dat moment had Luna de kat in haar bek. Een agent zette het stroomstootwapen in, maar nog steeds liet Luna niet los. Daarop besloot een agent het dier dood te schieten.

Betrokken

De kat ging ervandoor en is daarna niet meer gezien. De dierenambulance heeft een dag later niets meer vernomen van de zoekgeraakte kat. Ook is niet bekend wie het baasje is. "Iedereen is enorm betrokken bij het incident. Ik hoop dat de kat snel wordt gevonden. Het was een zwarte kat", aldus de woordvoerder van de dierenambulance.

Audrey laat weten dat ze de baasjes van de kat niets kwalijk neemt, "maar de politie wel". De baasjes van Luna gaan woensdag aangifte doen. "Ik wil gerechtigheid", zegt Audrey.