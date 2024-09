Baasjes doodgeschoten pitbull Luna willen gerechtigheid: 'De agent schoot dwars door haar hoofd'

Wat een gezellige avond bij de moeder van Audrey had moeten zijn eindigt in een nachtmerrie. Audrey en Anthonie lopen met hun hond Luna wanneer uit een bosje ineens een kat op. De dieren raken met elkaar in gevecht. Met man en macht proberen ze de dieren los te krijgen, ondertussen is de politie ingeschakeld. Die proberen de hond te taseren, dat mislukt, waarna de politie tot twee keer toe schiet en Luna overlijdt. "Ze wilde naar mij toe maar toen schoot de agent dwars door haar hoofd."

Baasjes Anthonie en Audrey zijn er nog steeds kapot van. Hun Luna is woensdagmiddag doodgeschoten nadat ze in gevecht was met een kat. "We waren onderweg naar mijn moeder voor een kop soep. Toen we langs een bosje liepen vloog ineens een kat naar het hoofd van onze hond", vertelt een geëmotioneerde Audrey aan Hart van Nederland. "Uit schrik pakt Luna de kat ook vast. We hebben er alles aan gedaan om de kat los te krijgen maar het lukte niet."

Twee keer geschoten

Terwijl de baasjes de hond en kat los proberen te krijgen trekt het tafereel steeds meer bekijks. Ondertussen arriveert ook de politie, die meteen actie onderneemt. "Ze stapten uit en wilden meteen taseren", vertelt Anthonie. "Maar dat ging mis en toen pakte hij z'n vuurwapen." De agent schoot vervolgens op de maag van de hond legt Anthonie uit. "Daardoor liet Luna de kat los, die rende meteen weg en het gevaar was klaar."

Omdat Luna pijn had door het schot wilde ze veiligheid zoeken en naar haar baasje Anthonie rennen, zegt hij. "Maar toen schoot de agent dwars door haar hoofd." Audrey stond er nog geen meter vandaan toen ze het dodelijke schot zag. "Het doet mij heel veel pijn. Het is niet zomaar een hond die nu dood is. Het is je beste vriend, je maatje. Dat is van je afgepakt. Gewoon omdat een kat bij de heg zat en dacht 'laat ik die hond aanvallen'."

Poeslief

Waarom de agent een tweede keer schoot is voor de baasjes nog steeds een groot raadsel. "Luna zat gewoon aangelijnd, de kat was weg en zo ook het gevaar." Daarnaast is Luna ook poeslief volgens Anthonie. "Ja, ik weet dat het een pitbull is en dat het staat aangegeven als een gevaarlijk ras. Maar Luna was niet gevaarlijk. Ze ging bij iedereen op schoot zitten, kusjes geven, noem maar op."

Audrey is later op de avond nog steeds zichtbaar aangedaan. "Meestal komt er een vrolijk hondje op je aflopen als je thuiskomt. Nu kwam ik net thuis en was er niks." Ze gaat zeker aangifte doen tegen de politie. "Hoe ze gehandeld hebben kan echt niet. Hier laat ik ze niet mee wegkomen."