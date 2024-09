Politie schiet hond dood tijdens gevecht met kat in Assen

De politie heeft woensdagmiddag een hond doodgeschoten in Assen. Rond 13.45 uur kreeg de hulpdienst een melding over een gevecht tussen een hond en een kat op de Prins Bernhardstraat, vlakbij het centrum. De toegesnelde agenten kregen de twee dieren met veel moeite uit elkaar.

Bij aankomst van de agenten had de hond de kat al in zijn bek. Agenten probeerden eerst met behulp van een stroomstootwapen de twee dieren van elkaar te scheiden, maar dat lukte niet. Daarop is besloten om de hond dood te schieten. Volgens RTV Drenthe zorgde dit bij omstanders voor emoties. De woordvoerder van de politie snapt dat. "Dat kan ik me goed voorstellen. Dieren die in gevecht zijn leiden sowieso al tot commotie."

Helaas zijn er vaker dodelijke incidenten met honden. Andere dieren zijn daar soms het slachtoffer van, zoals in Almere, waar vier katten werden verslonden:

1:48 Vier gedumpte katten verslonden door honden in Almere

De politie gaat onderzoek doen naar de inzet van het wapen door de agent. De straat is gedeeltelijk afgezet.