Aangelijnd hondje overlijdt na aanval van vijf losgebroken honden in Veldhoven

Een aangelijnd hondje in Veldhoven had geen kans toen het woensdagochtend door vijf losgebroken honden werd aangevallen en doodgebeten, meldt BN DeStem. Het hondje liep met zijn baasje op het Veldhofpad toen de vijf grotere honden onverwachts toesloegen.

Rond 10.00 uur ontving de politie meldingen van het incident, waarna agenten snel ter plaatse kwamen. Kort daarna werd ook de dierenambulance ingeschakeld. De vijf losgebroken honden zijn door de politie in beslag genomen. Over het ras van de grotere honden kan de woordvoerder van de politie tegenover Hart van Nederland geen uitspraken doen. Wel meldt de politie dat de honden zijn losgebroken, maar waaruit precies is nog onbekend.

Helaas zijn er vaker dodelijke incidenten met honden. Andere dieren zijn daar soms het slachtoffer van, zoals in Almere, waar vier katten werden verslonden:

1:48 Vier gedumpte katten verslonden door honden in Almere

De politie betreurt het incident en wenst alle betrokkenen veel sterkte op X.