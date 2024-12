Waar zijn Candy en Snoopy? Katten spoorloos na explosies Tarwekamp

Naast het menselijke leed tijdens en na de explosies op het Tarwekamp in Haagse wijk Mariahoeve zijn ook dieren getroffen door de ramp. Wie enkele dagen na de ramp van dit weekend door de straat loopt ziet veel poster hangen met daarop twee zwart/witte katten: poes Candy en kater Snoopy.

Vrijdagmiddag mochten sommige bewoners van de beschadigde woningen in de wijk voor het eerst weer even terug naar hun huis om spullen op te halen. In de bovenstaande video vertellen zij hoe ze de dagen na de verwoestende explosies hebben beleefd.

Poes Candy en kater Snoopy zijn voornamelijk zwart met witte pootjes, schrijft een bekende van de eigenaar op Facebook. "Ze lijken heel erg op elkaar en zijn ongeveer anderhalf jaar." De jonge diertjes zijn niet gewend om buiten te komen. De twee dieren zijn gechipt. Verder valt er ook te lezen op de vermissingsposter dat de katten uit één van de huizen kwamen die door de explosies niet meer bewoonbaar is.

Beeld: ANP

De buurt leeft mee met de bezorgde eigenaar. Er zijn flyers opgehangen in de wijk en op Facebook worden berichten over de vermissing volop gedeeld. "Ze zullen vast ergens goed verstopt zitten en er is nog zoveel gaande, denk niet dat ze zomaar tevoorschijn komen", schrijft iemand anders. "Zoeken in het donker met zaklamp, dan zullen de ogen oplichten", schrijft iemand anders.