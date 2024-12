Zo'n honderd mensen op bijeenkomst omwonenden Tarwekamp

Zo'n honderd omwonenden zijn zaterdagavond bijeengekomen in het tennispark Mariahoeve na de explosies en brand aan de Tarwekamp in Den Haag. Veel mensen zijn aangedaan en hebben vragen over de gebeurtenissen. Onder anderen burgemeester Jan van Zanen was aanwezig.

Hij liet voorafgaand aan de bijeenkomst weten dat de hulpdiensten momenteel "proberen zo snel mogelijk helderheid te bieden". Van Zanen zegt nog geen antwoord te hebben op de vraag hoeveel vermisten er zijn. "Ik ga niet speculeren over aantallen", zo zei hij. Volgens hem is het "ontzettend ingewikkeld op die plek onder deze omstandigheden heel voorzichtig achter de waarheid te komen".

Een van de omwonenden vertelde hoe ze na "een enorme knal" vanuit haar keuken zag dat de flat bij Tarwekamp in brand stond. "Mijn buurvrouw kent iemand die daar woont, en ze weet niet of die vrouw nog in leven is." Op de bijeenkomst hoopt ze meer informatie te krijgen. "En te horen of meer mensen een verhaal hebben."

Een stel dat precies tegenover het deels ingestorte flatgebouw woont, vertelt hoe ze wakker werden van een knal en alleen maar vuur zagen. "Toen ging ik naar buiten, en ik zag dat het halve gebouw weg was. Ik hoorde een kindje gillen om hulp. Ik wilde graag helpen, maar alles lag onder het puin. Ik was machteloos."

Besloten bijeenkomst

Eerder op de avond waren zo'n vijftig direct getroffenen bij elkaar op een besloten bijeenkomst. Ook daar was burgemeester Van Zanen aanwezig, net als wethouder Robert Barker. Barker is wethouder van het stadsdeel Haagse Hout, waar de Tarwekamp ligt.

"De burgemeester is er vooral om te luisteren", vertelt een woordvoerder. "Hij gaat van tafel naar tafel om mensen een hart onder de riem te steken." Volgens de woordvoerder krijgt Van Zanen vaak de vraag of er wel doorgezocht gaat worden. "Hij verzekert mensen dan dat wij alles op alles zetten om iedereen terug te vinden."

ANP