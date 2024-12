'Auto raast na explosie Tarwekamp op zeer hoge snelheid over A4'

Er zijn dashcambeelden opgedoken van een auto die, zaterdagochtend niet lang na de fatale explosie aan de Tarwekamp, op zeer hoge snelheid over snelweg A4 scheurt. Dat schrijft Omroep West. De auto racete met ruim 200 kilometer per uur over de rijksweg in de richting van Amsterdam.

Een bestuurder op de A4 heeft de hardrijdende auto vastgelegd middels een camera aan boord van het eigen voertuig. Deze maker van de beelden reed na een nachtdienst zelf op hoge snelheid naar huis maar werd plotseling voorbijgesneld door een auto die nog veel harder ging. Volgens de regio-omroep gebeurde dit kort na de explosie in de wijk Mariahoeve.

Spreekverbod

De gemaakte beelden zijn overgedragen aan de politie. Daarbij heeft de bestuurder te horen gekregen dat hij de beelden niet mag delen en dat hij een spreekverbod opgelegd heeft gekregen. Een woordvoerder bevestigt dat de beelden inderdaad in het bezit zijn van de politie, maar kan er verder niks over zeggen.

Dinsdagavond zal er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht zijn voor de explosie aan de Tarwekamp.