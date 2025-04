Lentezon schijnt volop, maar het is frisser dan het lijkt

De zon straalt zondag volop boven Nederland, maar het is buiten kouder dan je zou denken. Een stevige oostenwind zorgt ervoor dat het lenteweer toch fris aanvoelt.

Op de Wadden blijft het 11 graden en in het zuiden, zoals in Zeeuws-Vlaanderen, kan de temperatuur oplopen tot zo’n 15 à 16 graden. Uit de wind en in de zon is het genieten, maar de wind maakt het voor het gevoel een stuk koeler. Aan zee waait het zelfs met windkracht 5.

In de avond en nacht wordt het ronduit koud. De hemel blijft helder en de wind neemt af, waardoor de temperatuur flink daalt. In het noordoosten kan het afkoelen tot -3 graden. Aan de kust blijft het iets milder met temperaturen rond de 4 graden. Door de vrieskou worden sproeiers mogelijk ingezet om bloesem tegen de vorst te beschermen.

Ondertussen hebben we nog steeds te maken met aanhoudende droogte. Het heeft al zo’n vijf tot zes weken nauwelijks geregend en voorlopig blijft het droog. Goed nieuws voor wie van droog weer houdt, maar boeren en tuinders maken zich zorgen.

Komende dagen

De komende dagen blijft het lenteachtig. Dinsdag start koud met opnieuw vorst, maar overdag is het zonnig met temperaturen tot 17 graden in het zuiden. Richting het weekend loopt de temperatuur verder op en wordt het zelfs ruim 20 graden.