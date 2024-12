Uitgebrande auto bij Tarwekamp gevonden, mogelijk verband met explosie

Vlakbij de plek van de explosie aan de Tarwekamp is een uitgebrande auto gevonden. Het verband met de explosie wordt daarbij onderzocht. Dat zegt hoofdofficier Margreet Fröberg tijdens een persconferentie in het stadhuis van Den Haag. Er zijn aanwijzingen dat het gaat om een misdrijf, aldus Fröberg.

Bij de persconferentie spreekt de driehoek, bestaande uit de Haagse burgemeester Jan van Zanen, eenheidschef Karin Krukkert en hoofdofficier Margreet Fröberg, over de laatste ontwikkelingen rond het onderzoek over de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag.

'Alle scenario's staan open'

Het Teams Grootschalige Opsporing is sinds zaterdag opgestart, "op volle sterkte", aldus Fröberg. "Het onderzoek zal nog lang duren", verwacht Krukkert, "De motivatie om deze zaak op te lossen is zeer groot."

Er worden meerdere zaken onderzocht, alle scenario's staan open. Over de mogelijke aanwezigheid van een drugslab kon Fröberg desgevraagd niets zeggen. Ook kan er nog niks gezegd worden over het precieze aantal vermisten, meldt politiechef Krukkert. Wel is duidelijk dat negentien huishoudens worden opgevangen door de gemeente, omdat zij niet meer terug kunnen naar hun woning.

