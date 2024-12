UPDATES: Dit weten we nu over de ingestorte flat in Den Haag en het onderzoek

Een kleine, gevolgd door een grote explosie heeft zaterdagochtend forse schade aangericht bij een portiekflat aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve in Den Haag. Zeker vijf mensen kwamen om het leven, en vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook deze zondag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De hele nacht is doorgegaan met het zoeken naar lichamen en mogelijke overlevenden onder het puin van de ingestorte woningen. Tot nu toe zijn er vijf lichamen geborgen. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis, waaronder een persoon die als klein wonder na een halve dag onder de puinhopen vandaan werden gehaald:

0:33 Overlevende in Den Haag onder puin vandaan gehaald, aan beademing

Belangrijkste updates: De explosies vonden plaats rond 06.15 uur zaterdagochtend.

Zeker vijf personen zijn om het leven gekomen.

Drie gewonden zijn zaterdagochtend naar het ziekenhuis gebracht, een vierde gewonde werd 's avonds onder het puin vandaan gehaald.

Vijf dubbele bovenwoningen zijn verwoest door de explosie.

Hulpdiensten houden rekening met twintig slachtoffers, maar burgemeester Van Zanen noemt geen aantallen.

Burgemeester Jan van Zanen zegt rekening te houden met 'het zwartste scenario' over andere slachtoffers die mogelijk nog onder het puin liggen.

Onderzoek politie

De politie is op zoek naar een auto die kort na de explosie "met zeer hoge snelheid" wegreed. Ook is de politie op zoek naar getuigen die de auto hebben zien rijden of camerabeelden hebben waarop het voertuig te zien is.

Kijk hier naar burgemeester Van Zanen over het onderzoek naar de toedracht:

2:28 Van Zanen over ramp Tarwekamp: 'OM en politie gaan alle sporen na'

Burgemeester Van Zanen was zaterdag fel en hamert op "onderzoek, onderzoek, onderzoek" om zo snel mogelijk te achterhalen wat de oorzaak van de explosies zijn.

0:46 Politie over laatste ontwikkelingen rond gebeurtenissen Tarwekamp Den Haag

Vijf woningen verwoest

Vijf appartementen zijn vernield. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dubbele bovenwoningen. Een bus met circa vijftien omwonenden rijdt weg van de rampplek in de wijk Mariahoeve. Zij worden opgevangen in het stadsdeelkantoor aan de Loudonstraat.

Er is een speciaal telefoonnummer actief voor mensen die zich zorgen maken over familie of naasten die mogelijk slachtoffer zijn van de explosie en brand in de portiekflat aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve. Het team van "Ikzoekmijnnaaste" is bereikbaar op 088 0908 800, meldt de veiligheidsregio. Voor andere vragen over de ramp is de gemeente Den Haag bereikbaar via 14070.

Voor de slachtoffers heeft de lokale hulpstichting Lichtpuntjes van Mariahoeve een crowdfunding opgezet.

0:40 Buurtbewoners schrokken wakker van twee harde knallen

Bezoek premier

Premier Dick Schoof wil zondag de ingestorte portiekflat in Den Haag bezoeken. "Het was vandaag niet opportuun om de rampplek te bezoeken, hulpdiensten moeten ruim baan hebben om hun werk te doen", liet hij zaterdag in een verklaring weten. Hij wil dan persoonlijk zijn medeleven namens het kabinet overbrengen aan nabestaanden, slachtoffers en omwonenden. Ook wil hij de hulpverleners dan bedanken.

