Explosie Tarwekamp mogelijk gericht tegen bruidsmodezaak

Er zijn door de politie bij Opsporing Verzocht voorbeeldfoto's vrijgegeven van auto's die gezocht worden in verband met de dodelijke ontploffing aan de Tarwekamp in Den Haag. Ook is bekendgemaakt dat de explosie mogelijk gericht was tegen de in het pand aanwezige bruidsmodewinkel en dat drie aangehouden verdachten allemaal mannelijk zijn. Bij de ontploffing kwamen zaterdag zes mensen om het leven.

Op de vrijgegeven voorbeeldfoto's zijn een donkerblauwe Toyota Yaris en champagnekleurige Kia Ceed station te zien, beide van de modellen die in 2009 op de markt zijn gekomen:

De soortgelijke Toyota Yaris (beeld: politie)

De soortgelijke Kia Ceed station (Beeld: politie)

Maandagavond hield de politie drie verdachten aan voor mogelijke betrokkenheid bij de explosies. Hoewel dinsdagavond bekend is gemaakt dat het om drie mannen gaat, kan de politie verder niks kwijt over de verdachten.

Dashcambeelden en spreekverbod

De politie komt graag in contact met personen die (een van) de auto's op de bewuste zaterdagochtend van de explosies óf eerder in de omgeving van de Tarwekamp hebben zien staan. Wie camerabeelden van de auto's heeft of de wagens kan verbinden aan de explosie krijgt ook het dringende verzoek contact op te nemen.

Eerder dinsdag werd al bekend dat er dashcambeelden zijn opgedoken waarop een auto te zien is die met ruim 200 kilometer per uur over de A4 scheurt. Daarover schrijft Omroep West. De gemaakte beelden zijn overgedragen aan de politie. Daarbij heeft de bestuurder te horen gekregen dat hij de beelden niet mag delen en dat hij een spreekverbod opgelegd heeft gekregen.

'Groot belang'

Met de eigenaar van de bruidsmodezaak staat de politie in contact. Persbureau ANP heeft dinsdagavond contact proberen te zoeken met de verantwoordelijke, maar kreeg geen gehoor. Het bedrijf lijkt nog niet heel lang te bestaan, wie gegevens opvraagt bij de Kamer van Koophandel krijgt te zien dat de zaak op 1 januari 2024 is ingeschreven aan de Tarwekamp. Daar valt ook te lezen dat de eigenaar van de bruidsmodezaak op hetzelfde adres als zelfstandige actief is als maatschappelijk werker. Tegenover het persbureau kan de politie daar niets over kwijt.

Wel stelt de politie dat "ieder beetje informatie nog van groot belang" kan zijn en iedere tip daarom welkom is. "Is u die ochtend van 7 december, of de dagen er voor, iets of iemand opgevallen in de omgeving van de Tarwekamp? Weet of vermoedt u iets over de explosie, mogelijk in relatie tot de bruidsmodewinkel? Laat ook dan alstublieft van u horen."

Contact opnemen voor tips of het delen van camerabeelden met de recherche kan via de opsporingstiplijn 0800 - 6070, anoniem via 0800 - 7000 en via het Team Nationale Inlichtingen: 088 - 661 77 34.