'Gewonden Tarwekamp sliepen in kelder van café'

Twee van de gewonden van de explosies aan de Tarwekamp bevonden zich tijdens de ramp in de kelder van een café. Dat meldt Omroep West. Het gaat om de barman en een vaste klant, vertelt de eigenaar van Café Bar Rosa aan de regionale omroep: "De barman slaapt vaak na zijn werk in de kelder."

Het café ligt naast een bruidsmodezaak waar een grote krater werd geslagen. De horecagelegenheid is volgens Omroep West berucht in de buurt vanwege klachten over geluidsoverlast, vooral door bezoekers die na sluitingstijd blijven hangen. Ook zouden meerdere buurtbewoners hebben gezien dat gasten middenin de nacht de kelders in gaan.

De explosies waren zaterdagochtend. Het is nog onduidelijk waar ze door zijn veroorzaakt, maar de politie houdt rekening met een misdrijf. Er zijn geen aanwijzingen dat er aan de Tarwekamp een drugslab zat. De politie heeft aangegeven dat vlak na de explosies een auto hard is weggereden en is op zoek naar tips over het voertuig.

