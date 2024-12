Een van geredde slachtoffers Tarwekamp is er niet goed aan toe

Een van de drie mensen die gewond raakten door de explosies bij een portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag is er niet goed aan toe. Dat zei burgemeester Jan van Zanen na afloop van de persconferentie over de twee ontploffingen.

De drie gewonden werden zaterdagochtend na de explosies overgebracht naar het ziekenhuis. Zaterdagmiddag werd een lichaam geborgen. Onder het puin wordt gezocht naar meer slachtoffers.

Lees hier wat we nu weten over de gebeurtenissen aan de Tarwekamp.

ANP