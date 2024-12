UPDATES: Dit is alles wat we nu weten over de ingestorte flat in Den Haag

Een grote explosie heeft zaterdagochtend forse schade aangericht bij een portiekflat aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve in Den Haag. Vier slachtoffers zijn al naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten houden rekening met meer dan twintig slachtoffers.

Er is een enorme ravage te zien. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De ramen van geparkeerde auto's zijn door de drukgolf van de explosie vernield.

De politie is op zoek naar een auto die kort na de explosie "met zeer hoge snelheid" wegreed. Ook is de politie op zoek naar getuigen die de auto hebben zien rijden of camerabeelden hebben waarop het voertuig te zien is.

Een team met speurhonden helpt bij de zoektocht naar slachtoffers.

Belangrijkste updates: De explosie vond plaats rond 06.15 uur zaterdagochtend

Vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht

Een van de gewonden is een kind

Vijf dubbele bovenwoningen zijn getroffen door de explosie

Hulpdiensten houden rekening met twintig slachtoffers

Burgemeester Jan van Zanen heeft om 07.30 uur de rampplek bezocht

Omwonenden vertellen aan Hart van Nederland hoe heftig de knallen waren. "Die tweede was echt heel hard, je voelde het bed trillen." Direct na de explosie ontstond grote onrust rondom de rampplek. "Je hoorde allemaal mensen gillen", zegt hij. "Er werd ook om hulp geroepen door een kinderstem." De ravage is enorm. "Wat mijn buurman ook al zei, alsof er een raket is neergevallen. Want het is gewoon één groot gat geworden. Dat is echt niet normaal."

De buurtbewoners zijn geschokt door de gebeurtenissen. "Het is heel vreemd wakker worden. Je weet niet wat je overkomt. En dan kom je naar buiten en dan zie je dit. Het is heel bizar. Ik kan het nog niet goed beseffen."

Hoe is de situatie daar nu? (Update 11.00 uur)

De brand lijkt onder controle. De brandweer is gestopt met blussen. Er komt nog wel wat rook uit de puinhopen, maar dat is niet veel meer. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei eerder dat pas naar slachtoffers in het puin kan worden gezocht als de situatie daar veilig genoeg voor is.

Omdat de flat L-vormig is en de explosie in de buurt van de hoek plaatsvond, is aan beide kanten veel schade ontstaan. De appartementen aan de overkant van de straat zijn niet beschadigd, mogelijk ook omdat er twee grote bomen tussen de twee gebouwen staan. Op straat liggen bakstenen en veel glas, soms zelfs lange stukken.

Vijf woningen verwoest

Vijf appartementen zijn vernield. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dubbele bovenwoningen. Volgens een verslaggever bestaat de portiekflat uit een laag met winkels, onder meer een bruidswinkel en een tapasbar. Daarboven is een verdieping met de woonkamers van de maisonnettes en op de tweede verdieping bevinden zich de slaapkamers.

Vlakbij staan twaalf ambulancemedewerkers met brancards te wachten. In het puin wordt nog gezocht naar slachtoffers, onder meer met honden. De ziekenhuizen in Den Haag en omgeving staan paraat, zegt een woordvoerster van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), dat meerdere locaties heeft in de stad. Tot nu toe hoeft er volgens haar nog niet te worden opgeschaald. "Maar we staan stand-by."

Omwonenden opgevangen

Een bus met circa vijftien omwonenden rijdt weg van de rampplek in de wijk Mariahoeve. Zij worden opgevangen in het stadsdeelkantoor aan de Loudonstraat. In het gebouw zijn medewerkers van de gemeente Den Haag en het Rode Kruis aanwezig. Ook het nabijgelegen wijkcentrum heeft de deuren opengesteld voor omwonenden. In het centrum wordt koffie geschonken. Een vrijwilliger vertelde dat er ook eten en kleding beschikbaar is, als daar behoefte aan is.

Er is een speciaal telefoonnummer actief voor mensen die zich zorgen maken over familie of naasten die mogelijk slachtoffer zijn van de explosie en brand in de portiekflat aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve. Het team van "Ikzoekmijnnaaste" is bereikbaar op 088 0908 800, meldt de veiligheidsregio. Voor andere vragen over de ramp is de gemeente Den Haag bereikbaar via 14070.

Buitenlandse media

De explosie krijgt ook elders in Europa veel aandacht. Nieuwssites in buurlanden België en Duitsland publiceren foto's van de ravage in de Nederlandse stad en de massale inzet van hulpdiensten. In het Verenigd Koninkrijk bericht de Daily Mail over de ontploffing en het "inferno" in de stad. Er wordt een voorbijganger opgevoerd die vertelt dat de explosie voelde als een aardbeving.

