Explosie in Den Haag: flat deels ingestort, brandweer zoekt slachtoffers

In een portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag heeft zaterdagochtend rond 06.15 uur een explosie plaatsgevonden, gevolgd door een grote brand. Het gebouw met drie verdiepingen is deels ingestort en meerdere appartementen zijn volledig verwoest. Vier slachtoffers zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zoekt nog naar mogelijke slachtoffers onder het puin.

Dit is wat we nu weten: Een explosie heeft meerdere appartementen van een portiekflat verwoest

Vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht

Hulpdiensten houden rekening met twintig slachtoffers

De brandweer zoekt samen met de USAR naar meer slachtoffers onder het puin

Burgemeester Jan van Zanen heeft om 07.30 uur de rampplek bezocht

Een ANP-fotograaf ter plaatse spreekt van vijf tot zeven appartementen die compleet zijn weggeslagen. Door de dikke rook is de ravage nauwelijks zichtbaar. Hij beschrijft de schade als "een groot gapend gat" waar de appartementen eerst waren.

Mogelijk twintig slachtoffers

Hulpdiensten houden rekening met twintig slachtoffers. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn voor dat aantal slachtoffers ambulances onderweg of al ter plaatse. Vier mensen zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen na de explosie nog onder het puin liggen.

De brandweer zoekt in het puin van de ingestorte woningen naar mogelijke slachtoffers. Ze krijgen daarbij hulp van een reddingsteam met vier hondengeleiders van het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR), een specialistische organisatie voor het opsporen van bedolven of ingesloten mensen.

In de ingestorte portiekflat aan de Tarwekamp woonden volgens omwonenden onder meer ouderen en een gezin met kinderen, zo melden zij aan een ANP-verslaggever ter plekke.

Enorme ravage

Rond de ingestorte portiekflat is de schade enorm. Overal op straat liggen brokstukken en glasscherven. Door de drukgolf van de explosie zijn ook de ramen van geparkeerde auto's vernield, ziet een verslaggever ter plaatse. Door de rook is niet goed te zien of omliggende gebouwen eveneens schade hebben opgelopen.

Hoewel er geen vlammen meer zichtbaar zijn, blijft de rookontwikkeling fors. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een bus met circa vijftien omwonenden is inmiddels vertrokken van de rampplek. Het is nog niet duidelijk waar zij worden opgevangen.

Burgemeester bezoekt rampplek

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag bezocht de rampplek zaterdagochtend rond 07.30 uur. Daar liet hij zich door de officier van dienst informeren over de situatie. Na deze update vertrok hij weer om de hulpdiensten de ruimte te geven, aldus zijn woordvoerder.

Hart van Nederland/ANP