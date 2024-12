Hart van Nederland-verslaggever Kevin geeft update vanaf de rampplek

Hart van Nederland-verslaggever Kevin Spanjersberg staat bij de portiekflat in Den Haag waar zaterdagochtend een explosie plaatsvond, gevolgd door een grote brand. In de video bovenaan geeft hij een update over wat hij aantrof op de rampplek.

Door de explosie is het gebouw met drie verdiepingen deels ingestort en zijn meerdere appartementen volledig verwoest. Vier slachtoffers zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten houden rekening met twintig slachtoffers. De brandweer zoekt samen met de USAR naar meer slachtoffers onder het puin.