Wijkvrijwilligers starten crowdfunding voor slachtoffers Tarwekamp: 'Gezinnen zijn alles kwijt'

Hoewel de reddings- en bergingswerkzaamheden aan de Tarwekamp in Den Haag zaterdagavond nog volop bezig zijn, heeft de lokale hulpstichting Lichtpuntjes voor Mariahoeve, de getroffen wijk, een crowdfunding opgestart.

" De getroffen gezinnen zijn alle persoonlijke bezittingen kwijtgeraakt en kunnen uw steun hard gebruiken", aldus de stichting. De hulpstichting zet zich altijd in voor hulpbehoevenden in de wijk, en steekt nu ook de handen uit om mensen van eten en andere basismiddelen te voorzien. "Warme kleding, voedsel, verzorgingsproducten, schoolspullen, medicijnen etc.", schrijft de stichting bij de crowdfunding. "Maar, dit is maar het puntje van de ijsberg, er is veel meer hulp nodig om het leven van deze gezinnen opnieuw op te kunnen bouwen."

Tegelijkertijd is de stichting zelf ook geraakt, door de vermissing van een van de vrijwilligsters die op de Tarwekamp woont. Daarom helpt de vrijwilligers de wijkbewoners dit weekend met zwaar gemoed, te zien in bovenstaande video.

Lees hun hele verhaal hier.

De stichting heeft op dit moment als doel 100.000 euro op te halen. De geldinzameling is hier te vinden.