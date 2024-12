Veel onzekerheid bij hulpstichting om vermiste vrijwilliger bij Tarwekamp

De schade aan de woningen aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve in Den Haag, waar zaterdagochtend een explosie plaatsvond, is niet te overzien. Voor stichting 'Lichtpuntjes van Mariahoeve' is het een zware dag. De vrijwilligers zetten zich normaal in voor wijkbewoners in nood, maar nu is ook een van de vrijwilligers zelf mogelijk slachtoffer van de gebeurtenissen, te zien in bovenstaande video.

Vrijwilligers van Lichtpuntjes van Mariahoeve zijn zaterdagavond druk in de weer voor de wijk. Bewoners van de tientallen getroffen en geëvacueerde woningen zijn naar een opvanglocatie gebracht. Daar worden ze met liefde geholpen door onder meer de vrijwilligers van Lichtpuntjes, maar dat is ook met een zwaar gemoed. Eén van de vrijwilligers van de stichting, bewoonster van de flat, is ook vermist na de explosie.

De vermiste vrouw om wie het gaat is geliefd, vertellen de vrijwilligers aan Hart van Nederland. Omwille van haar privacy noemen we haar naam niet.

