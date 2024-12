Opluchting maar ook zorgen bij hulpstichting na redding collega Tarwekamp: 'Hoe is het nu met haar?'

Vrijwilligers van lokale hulpstichting Lichtpuntjes voor Mariahoeve zijn opgelucht dat hun collega zaterdag levend onder het puin is gered na de explosies en brand aan de Tarwekamp in Den Haag. Maar er leven ook zorgen, vertelt vrijwilliger Annabella Verhaagen maandag aan Hart van Nederland. "Hoe is het nu met haar?"

De vrijwilligers van de hulpstichting leefden zaterdag na de verwoestende explosies in onzekerheid. Een van hun collega's werd vermist. Zaterdag aan het einde van de middag kwam het verlossende bericht dat reddingswerkers haar levend onder het puin vandaan hadden gehaald. Ze had bijna twaalf uur onder het puin gelegen.

Toestand

Naomi Barki-Van Vliet noemde het zondag tegenover Hart van Nederland al "goed nieuws". "Ze lag in kritieke toestand op de intensive care en haar toestand is nu stabiel", zei ze.

Vrijwilligster Verhaagen laat maandagochtend daarnaast weten "opgelucht" te zijn dat haar collega en vriendin terecht is. "De eerste beelden vond ik nogal schrikwekkend. Ik zag meteen dat zij het was. De opluchting was er wel, maar er gaat ook wel door je hoofd heen hoe het met haar gaat en wat de toekomst haar gaat brengen. En vooral: hoe gaat het met haar partner?" Die is tot op heden nog steeds vermist.

Inzamelingsactie

De hulpstichting is zaterdag een inzamelingsactie begonnen. De teller staat maandagmiddag op meer dan 400.000 euro. In een winkel van de hulporganisatie in Den Haag wordt kleding aangeboden, gedoneerd voor de slachtoffers. Vrijwilligers daar zorgen er ook voor dat mensen die zijn opgevangen in een hotel te eten krijgen.

